Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL para ödülünü için beş isim bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösteriyor. Rekabet ve eleştirilerin eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki puanları cuma günü açıklandı. Peki, 23 Ocak 2026 Yemekteyiz kim kazandı?