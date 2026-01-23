Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL'lik ödülünü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılardan Sevgi, Serpnur, Samet, Vedat, Elif arasından sadece biri birinci olup 200 bin TL'lik ödülü aldı. Peki, 23 Ocak 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL'lik ödülünü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL para ödülünü için beş isim bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösteriyor. Rekabet ve eleştirilerin eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki puanları cuma günü açıklandı. Peki, 23 Ocak 2026 Yemekteyiz kim kazandı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının birincisi 33 puanla Samet Bey oldu. Samet Bey bu sonuca göre 200 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.
YARIŞMACILAR
SEVGİ
SERPNUR
SAMET
VEDAT
ELİF