Yemekteyiz birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada 200 bin TL’lik ödülü kazanan isim Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki Yemekteyiz’de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?