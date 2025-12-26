Habertürk
        ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! Yemekteyiz'de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        Yemekteyiz'de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Aralık Cuma günü haftanın finaliyle ekrana geldi. Yemekteyiz'de gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli oldu ve 200 bin TL'nin sahibi açıklandı. Peki Yemekteyiz'de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        Giriş: 26.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:45
        Yemekteyiz birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada 200 bin TL’lik ödülü kazanan isim Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki Yemekteyiz’de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz'de 36 puan alan Ufuk, ödülün sahibi oldu

        YEMEKTEYİZ 26 ARALIK CUMA HAFTANIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın final bölümü 26 Aralık Cuma günü saat 16.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

