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        Haberler Televizyon ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 9 Şubat 2024 bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu, ödülü kim aldı?

        Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın oylarıyla belirlenen Yemekteyiz birincisi bu akşam belli oluyor. Programın izleyicileri için Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin kazandığına dair bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 9 Şubat 2024 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 19:24 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:24
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı araştırılıyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Ezgi Hanım'ın masasına konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 9 Şubat 2024 Yemekteyiz'de haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı hakkında bilgiler...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi Gökçen oldu. İşte, puan durumu:

        Duygu: 20 Puan

        Günday: 26 Puan

        Eray: 30 Puan

        Gökçen: 35 Puan

        Ezgi: 9 Puan

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Duygu Hanım

        Günday Bey

        Eray Bey

        Gökçen Hanım

        Ezgi Hanım

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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