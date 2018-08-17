Oeste - Juventude düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Oeste, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Juventude takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Oeste 26 puanla 11. sırada, Juventude 25 puanla 13. sırada bulunuyor. Oeste son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; Oeste galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Juventude galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Oeste önceki hafta Goias mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Juventude ise Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

Oeste, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 7 gol yedi.

Juventude, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Juventude 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ