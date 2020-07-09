Oflu Hoca'nın Şifresi 2 oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi serinin 2014 yılında çıkan filmin ardından 2. film olarak 2016 yılında vizyona girdi. Oflu Hoca'nın Şifresi 2 ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Adem Kılıç'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin oyuncu kadrosunda Çetin Altay - Oflu Hoca, Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet, Köksal Engür - Ali Osman, Başak Daşman - Ümmiye, Nihan Büyükağaç - Asiye, Mehtap Bayri - Meryem, Eser Eyüboğlu - Kadir, Cem Atik - Muhabir, İsrafil Köse - Manav, Buket Dereoğlu - Moderatör, Ayşegül Günay - Şehriye, Seymen Aydın, Furuzan Asena Ongun, Yusuf Güney - konul oyuncu bulunuyor.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.

Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.