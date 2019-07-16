Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı yaz sezonunda kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturuyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'da Oflu Hoca'nın Şifresi var...
OFLU HOCA'NIN ŞİRESİ OYUNCULARI KİMLER?
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Didem Balçın - Asiye
Başak Daşman - Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu - Ürolog
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Füruzan Asena Ongan - Nur
Onur Dilber - İdris
Deha Beşyıldız - Metin
Timur Ölkebaş - Pompacı
Ali Demirel - Lemi
Ceyhun Gen - Zeki
Emin Albayrak - Yaşar
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Yılmaz Vural - Oyuncu
Özlem Savaş - Ürolog
Ahmet Kural - Bakan
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU NEDİR?
Bir başkasına şaka gibi, kâbus gibi gelebilecek bir gün, Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, akıl hocalığı yaptığı programda, tahammül sınırlarını zorlayan abuk sorulara yanıt vermekte; yöredeki her dişi için artık bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını mümkün mertebe zapt etmeye çalışmakta ve bir “deli mıknatısı”na dönmüş hayatında envai çeşit abuk olay yaşamaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın hayatını daha da değiştirecek ve onu pek de istemediği, komik bir rekabetin ortasına düşürecektir. Öncelikle Hoca’nın da gençliğinde oynadığı Doğanspor kulübünün zor durumdan kurtulması için “namuslu, zeki ve gönüllerin şampiyonu ” bir başkan gerekmektedir. Bu özelliklerden bir tanesini bile taşımayan ve hiç de güven vermeyen Müteahhit Ahmet ile Oflu Hoca’nın başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar…
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca Şifresi çekimleri Lüleburgaz da gerçekleşmiştir.
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