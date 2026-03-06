Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi: ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçlarına nereden bakılır?

        Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 16:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde ülke genelinde yapıldı. Sınavın ardından adayların incelemesi için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat tarihinde yayımlandı. Şimdi ise sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sonuçların hangi platform üzerinden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat günü yayınlandı.

        Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.

        ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası