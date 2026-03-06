ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçlarına nereden bakılır?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak? İşte tüm detaylar…
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat günü yayınlandı.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.
ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.