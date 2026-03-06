Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde ülke genelinde yapıldı. Sınavın ardından adayların incelemesi için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat tarihinde yayımlandı. Şimdi ise sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sonuçların hangi platform üzerinden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...