ÖGG sınav sonuçları sorgulama egm.gov.tr 2024: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 8 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak. Özel güvenlik görevlisi olmak için puana ihtiyaç duyan ve 20 Ekim'de düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, ''2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, EGM 111. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı…
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi 8 Kasım Cuma günü olarak belirtildi. Bu kapsamda söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için EGM son dakika açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, sorgulama linki egm.gov.tr…
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
20 Ekim tarihinde uygulanan ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine EGM kılavuzunda yer verilmişti.
Buna göre, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.
Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.
ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek.
Adaylar, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler sayfası üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.
Adaylar, T.C numaraları, sınav adı ve sistem tarafından atanan güvenlik kodunu girerek ÖGG sonucunu görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
111. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde yayımlandı.