Özel Güvenlik sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav sonuçları, EGM'nin sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda adaylar ÖGG sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözünü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, 2025 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...