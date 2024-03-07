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        Haberler Gündem ÖGG sınav sonucu sorgulama: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sınav sonucu nereden öğrenilir?

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Adaylara 100 soruluk bir sınav uygulandı. Adayların başarılı olmaları için temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 olması gerekiyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:32
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        Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı Şubat ayında gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. İşte, ÖGG sınav sonucu tarihi ve detaylar...

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav takvimine göre; Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 Cuma günü ilan edilecek.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar, ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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