ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı aralık ayında yapılacak. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. ÖGG sınav giriş belgesi, sınav süresi ve soru sayısı güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların da gündeminde. İşte detaylar
ÖGG NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı bu hafta sonu 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor.