Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı aralık ayında yapılacak. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖGG sınavı ne zaman?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. ÖGG sınav giriş belgesi, sınav süresi ve soru sayısı güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların da gündeminde. İşte detaylar

        ÖGG NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı bu hafta sonu 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        ÖZEL GÜVENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor.

        ÖGG SINAV GİRİŞ YERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı