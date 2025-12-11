ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı aralık ayında yapılacak. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Habertürk Giriş: 11.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:10 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL