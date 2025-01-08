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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınav tarihi

        ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınav tarihi

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınav tarihi belli oldu. Adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden öğrenebilecek. İşte ÖGG sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:47
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        ÖGG sınav tarihi belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Özel Güvenlik sınavları birkaç kez uygulanacak. Peki Özel Güvenlik ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı ne zaman?

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        ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

        • Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.
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        ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ

        • Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi
        • Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar
        • Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar
        • Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar
        • Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.
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