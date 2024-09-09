Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/' internet adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 110. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖGG sonuçları sorgulaması sürüyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulan takvime göre, ÖGG sınav sonuçları eylül ayında açıklanacak. İşte, ÖGG sonuçları detayları

        2

        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarına erişerek yeni dönem görevlerine başlamaya hazırlanacak.

        3

        ÖGG SONUÇ İTİRAZ SÜRECİ

        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 250 TL ücret yatıracaklardır.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretiniyatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik ŞubeMüdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'