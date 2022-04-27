Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Oğlum, bu akşam 12. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Oğlum son bölüm izleme linki ve özeti...

OĞLUM 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuğrul’un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas’ın şüpheli davranışları Melike’nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat’ın da şüphe oklarını İlyas’a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul’un ortadan kaybolması Melike ve İlyas’ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren’in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

OĞLUM 12. SON BÖLÜM İZLE