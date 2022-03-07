Show TV’nin bir umut hikayesini anlatan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Oğlum’un Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Kaan’ın ölümüne dair detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Demet’in Efe’yi olay gününe dair yaşananları anlatması için uyardığı tanıtımda Zeynep, Melike’nin kapısına giderek beklenmedik bir hamle yapıyor. Zeynep ve Melike’nin yüzleşmesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

OĞLUM’UN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe içinde bulunduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan’ın iş birliği ile bir plan yapar. Tuğrul’un planı Demet’in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!