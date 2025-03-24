Oğlunu öldüren kardeşini vurdu

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan F.Ö.'nün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.