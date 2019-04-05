Trabzon'da 25 Eylül 2018 tarihinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu, eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu(55) ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de tabancasını çıkarıp, eşi ile biri kız diğeri erkek 2 çocuğuna ateş etti. Anne Ayşe Hacımürtezaoğlu'nun çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşular tarafından tabancası alınarak, etkisiz hale getirilen Hacımürtezaoğlu, polise teslim edildi.

VURDUĞU OĞLU CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre yaralı halde hasteneye kaldırılan Oğuz Hacımürtezaoğlu hayatını kaybederken anne ve kızı Büşra Hacımürtezaoğlu (24) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"AİLEMİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR EDECEKTİM"

Polisteki ifadesine, "Bir metre mesafeden oğlumun göğsüne ateş ettim. Silah sesi üzerine koşan kızıma da 1.5 metre mesafeden ateş ettim. Eşimin üzerime yürüdüğünü görünce ona da 1 metreden ateş açtım. Silah tutukluk yaptı. Kızım silahı almak istedi. Boğuşma çıktı. Silahı elimden aldı, ailemi öldürdükten sonra intihar edecektim" diyen Oktay Hacımürtezaoğlu tutuklandı.

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Oktay Hacımürtezaoğlu, 28 Eylül 2018 günü tutuklu bulunduğu Bahçecik Cezaevi'nde, yüksekten atlayarak intihara kalkıştı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacımürtezaoğlu'nun bel kemiğinde kırıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Cezaevine geri gönderilen Hacımürtezaoğlu'nu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.