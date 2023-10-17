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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi! - Adana haberleri

        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!

        Adana'da, tartıştığı oğlu 24 yaşındaki Ali Ertan´ı bıçaklayarak öldürüp, cesedini de çuvalla sulama kanalına atan 43 yaşındaki öğretmen Mehmet Ertan´a `haksız tahrik´ indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi. Ertan, mahkemedeki savunmasında, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:36
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        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
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        Adana'da olay, 10 Kasım 2021´de Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı´ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Matematik öğretmeni olan Mehmet Ertan (43) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ali Ertan (24) arasında çalışmadığı için tartışma çıktı.

        BOĞAZINDAN SUSTALIYLA YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre kendine ait dershaneye giden Mehmet Ertan, tartışmanın sürmesi üzerine oğlu Ali Ertan´ı boğazından sustalı bıçakla ağır yaraladı.

        DETERJANLA DERSHANEYİ TEMİZLEDİ

        Kanlar içinde yere yığılan oğlunun başında bekleyen Ertan, ölmesinin ardından deterjanla dershaneyi temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk´ün (40) yanına gitti.

        CESEDİ VALİZE SIĞDIRAMADILAR

        Ertan ile Öztürk, Kıbrıs Caddesi´ndeki iş yerinden valiz satın alıp, Hadırlı Mahallesi´ndeki bir portakal bahçesine mezar kazmaya çalıştı ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçti. Yeniden dershaneye dönüp, Ali Ertan´ın cesedini valize koymaya çalışan şüpheliler, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, başka bir iş yerinden 3 büyük çuval satın aldı.

        SULAMA KANALINA BIRAKTI

        Cesedi çuvala koyup dershanede bırakan Mehmet Ertan, evine dönüp, olayı eşi Adle Ertan´a (45) anlattıktan sonra, kanlı kıyafetlerini de birlikte nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı´ya (26) yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı da saklattı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndü. Sarı, otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan´ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktı.

        ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

        Bir gün sonra sulama kanalında cesedi bulunan Ali Ertan için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet ile Adle Ertan´ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mehmet Ertan ile cesedin gizlenmesine yardım eden Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk tutuklandı.

        5 Ocak 2022´de hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, baba Mehmet Ertan´ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        "BU ÜZÜNTÜYÜ YAŞAYAN BENİM"

        Adana 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki karar duruşmasına Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan sanıklar Adle Ertan, Rukiye Sarı ile enişte Metin Öztürk ve avukatları katıldı. Mehmet Ertan savunmasında, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedi. Mütalaayı kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

        CEZASI MÜEBBET HAPİSTEN 20 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

        Mahkeme heyeti, `altsoydan akrabayı kasten öldürme´ suçundan Mehmet Ertan´a müebbet hapis cezası verdi. Ertan´ın cezası, cinayetin `haksız tahrik altında´ işlendiği gerekçesiyle 20 yıla düşürüldü. Metin Öztürk´e `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek´ suçundan 7 ay 15 gün, Adle Ertan ve Rukiye Sarı´ya ise 5´er ay hapis cezası verildi.

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