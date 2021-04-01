Oğlunun öksürüğü hayatlarını kurtardı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, Cevahir ailesi evlerinde çıkan yangına uykuda yakalandı. Dumandan etkilendiği için öksüren oğlunun sesine uyanınca yangını gören baba, son anda ailesini kurtarmayı başardı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Araklı İlçesi Yiğitözü Mahallesi'nde yaşayan Cevahir ailesinin oğlu Musa Cevahir, gece yarısı aniden öksürmeye başladı. Baba Bekir Cevahir, oğlunun öksürük sesleri üzerine uyandı. Evin ateş çemberinde olduğu görünce neye uğradığını şaşıran Bekir Cevahir, hemen ailesini uyandırdı.
Aile üyelerini evden çıkarmayı başaran Bekir Cevahir, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun süren çabalar sonucu söndürüldü.
AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ
Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Cevahir ailesi yakınlarının yanına sığındı. İlk incelemede yangının ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlendi. Araklı Kaymakamlığı, 6 kişilik aileye yardım eli uzatırken, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise yaralarının en kısa sürede sarılacağını ifade etti.
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