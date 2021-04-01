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HaberlerGündem3. SayfaOğlunun öksürüğü hayatlarını kurtardı
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Oğlunun öksürük sesine uyanan baba, ailesini son anda kurtardı

Trabzon Araklı'da, Cevahir ailesinin evinde gece yarısı yangın çıktı. Oğlunun öksürük sesleri üzerine uyanan baba, aile üyelerini yanmaktan son anda kurtardı. Isıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangında, kendilerini dışarı atan 6 kişilik ailenin evi itfaiyenin müdahalesine rağmen küle döndü

Oğlunun öksürüğü hayatlarını kurtardı
HABERTURK.COM

Trabzon'un Araklı ilçesinde, Cevahir ailesi evlerinde çıkan yangına uykuda yakalandı. Dumandan etkilendiği için öksüren oğlunun sesine uyanınca yangını gören baba, son anda ailesini kurtarmayı başardı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Araklı İlçesi Yiğitözü Mahallesi'nde yaşayan Cevahir ailesinin oğlu Musa Cevahir, gece yarısı aniden öksürmeye başladı. Baba Bekir Cevahir, oğlunun öksürük sesleri üzerine uyandı. Evin ateş çemberinde olduğu görünce neye uğradığını şaşıran Bekir Cevahir, hemen ailesini uyandırdı.

Aile üyelerini evden çıkarmayı başaran Bekir Cevahir, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun süren çabalar sonucu söndürüldü.

AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ

Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Cevahir ailesi yakınlarının yanına sığındı. İlk incelemede yangının ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlendi. Araklı Kaymakamlığı, 6 kişilik aileye yardım eli uzatırken, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise yaralarının en kısa sürede sarılacağını ifade etti.

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