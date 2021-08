Tunceli'deki orman yangını kontrol altında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün ülke genelindeki 6 orman ve 6 kırsal alan yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Yapılan son açıklamada da, kentin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirildi. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale eden kahramanların özverili çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Vali Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Tanzi Bölgesinde havadan ve karadan müdahalelerin sürdürdüğünü belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Yaklaşık 4 gündür Hozat ile Ovacık ilçemiz arasında Tanzi Deresi’nin sağında ve solunda devam eden örtü yangınına arkadaşlarımız gerçekten söz yerindeyse canlarını hiçe sayaraktan müdahale etti. Dün akşam üzeri 4 noktada devam eden yangının 3 noktası tamamen söndürülmüş oldu. Sağ olsunlar sabah itibariyle de Orman ve İçişleri Bakanımızın destekleri ve himayelerinde havadan söndürme ve soğutma çalışmaları başladı. Şuanda alan kontrol altına alınmış vaziyette. Arkadaşlarımız hem karadan hem de havadan müdahaleye devam ediyorlar. Küçük bir alanda tütmeler şeklinde devam eden bir yangın. Canı pahasına çalışan Orman teşkilatımıza, İl Özel İdaresine, AFAD'a ve Jandarmamıza şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

3 gündür yangın alanının içerisinde olduklarını aktaran Vali Özkan, “Sosyal medya ve basını takip etme şansı bulamadım ancak şahsıma iletilen hususlardan da son derece üzgün olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten burada arkadaşlarımız canlarını hiçe sayarak mücadele verdiler. Ancak bir kesim arkadaşlarımızın emeğini, alın terini ve mücadelesini göz ağardı ederek sosyal medya hesapları üzerinden algı yaratmak söz yerindeyse toplumumuzun ve insanımızın sağduyusuna sızarak devşirme çabası içerisine girmişler. Ben her zaman söylüyorum. Yüce Türk milletinin aklı herkesin ve her şeyin üstündedir. O her şeyin en doğrusunu bilir ve görür. Sosyal medya kullanıcılarını da buradan tavsiyem herhangi bir sorumluluğu olmayan, alandan bilgisi bulunmayan, yahut bilgisi olsa bile insanları yanıltmak üzere söz ve söylemlerde bulunan kesimlerin açıklamalarını dikkate almasınlar. Devam eden çalışmalarda canını hiçe sayan orman işçilerimizi arazözlerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz, ve kahraman Jandarmamız görev aldı. Şuanda sahada 2 helikopterimiz bir yangın söndürme aracımız bunun yanı sıra karadan müdahale eden 2 buldozerimiz , 3 söndürme arazözümüz, 6 acil yangın söndürme aracımız ve 100’e yakın personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Dün alan genel olarak kontrol altına alınmıştı bugünde soğutma çalışmalarıyla muhtemeldendir ki öğleden sonra çalışmalarımızı bitirmiş olacağız” diye konuştu.

CHP HEYETİ DE YANGIN BÖLGESİNDE

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bölgeye bir heyet gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet bugün yangın bölgelerinde inceleme yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli’de yangın bölgesinden yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

'SİVİL HALKA YANGINA MÜDAHALE İZNİ VERİLSEYDİ YANGIN BU KADAR BÜYÜMEZDİ'

“Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle Milletvekillerimiz Burhanettin Bulut, Polat Şaroğlu, İl başkanımız ve Hozat, Pertek ve Ovacık belediye başkanlarımızla birlikte yangın bölgesindeyiz. Bölgede yangına yeterince ve zamanında müdahale edilmediği yönünde bir kanaat hakim. Yangının bir operasyon ile başladığı iddia ediliyor. İlk yangın kontrol altına alındıktan sonra ikinci yangın 18 Ağustos'ta başlamış ve maalesef günlerce müdahale edilmiyor. Araçlarla ilk müdahale geçtiğimiz perşembe günü başlıyor. Ancak yukarıdan müdahale edilmeyince itfaiye araçlarının yangın bölgesine girmesi de pek mümkün değil.

Yangın ilk başladığı zaman başta belediye başkanlarımız olmak üzere sivil halk müdahale etmek istemiş, ancak buna da izin verilmemiş. Belki o zaman sivil vatandaşlarımıza izin verilmiş olsaydı ilk anda müdahale edilebilseydi yangın bu kadar büyümezdi. Ki bu bölgenin vatandaşlarının yangınlar konusunda geçmişten deneyimi var. Yangından toplam 140 hektarlık alanın etkilendiği belirtiliyor. Günlerce devam eden yangının ardından bir ihmal olduğu gözle görülüyor. Yolun yanı başında, 2 km uzaklıktaki bir alanda çıkan yangının bu kadar uzun süre devam etmesi manidar. O bölgeye girmemize izin verilmemesi de manidar. Herhâlde gizleyecekleri, kapatacakları bir şeyler var gibi görünüyor.

'İLK KEZ BUGÜN HELİKOPTER GÖNDERİLDİ'

Genel Başkanımızın belediye başkanlarımıza talimatı var. Bölgede hangi ihtiyaç varsa itfaiye, yangın söndürme teçhizatları vs ne ihtiyaç varsa karşılanacağı yönünde talimatı var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak her türlü imkanımızı Tunceli'deki yangının söndürülmesi için kullanacağız. Biz bu teklifimizi Vali beye ilettik. Bir ihtiyaç olmadığı söylendi. Bugün itibariyle 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale edilmeye başlanmış.10 gün gecikmeyle müdahale başlanmış. Maalesef çok gecikmiş bir müdahale söz konusu.

'YANGIN KENDİ SÖNSÜN DİYE MÜDAHALE EDİLMEMİŞ'

Burada bir bomba atıldığı iddiası var yangının bundan sonra çıktığı iddia ediliyor. Günlerce müdahale edilmiyor. Sivil halkın müdahalesine de izin verilmiyor. Aslında ilk başlayan yer hemen asfalta 1-2 km kadar bir yer. Kendi sönsün diyerek müdahale edilmemiş ve 140 hektardan fazla alan yanmış. İlk anda müdahale edilse yayılmadan söndürülebilirmiş. Geçmişteki yangın yönetimlerini bildiğimiz için şunu söyleyebiliriz yangına özellikle müdahale edilmemiş. Bugün Orman Genel Müdürlüğü'nün daha yeni 2 helikopterle 1 uçak görevlendirdiği söyleniyor. Yangın bölgesinde incelemelerimize devam edeceğiz. Farklı bölgelerde de yangınlar var. Yeni başlayan yangın yerleri var. Oralarda da incelemelerde bulunacağız. Bazı bölgelere güvenlik nedeniyle girmemize izin verilmiyor ama biz yerinde görüp incelemeye çalışacağız.

'TUNCELİ’YE ÖZEL BİR UYGULAMA VAR GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Şimdiye dek operasyon olduğu söylendi ancak biz inanmadık. Yangına müdahale operasyona engel bir durum mudur ben inanmadım doğrusu. Herhâlde kamuoyunun tepkisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisi bekleniyordu. Milletvekillerimiz ve Hozat, Ovacık, Pertek Belediye başkanlarımız, İl başkanımız günlerdir uyumuyorlar takip ediyorlar onu söyleyelim. Ama burada Tunceli’ye özgü bir uygulama var gibi görünüyor. Bu süreç şeffaf şekilde yönetilmeli. Kendi sönsün diye Tunceli’ye yönelik ayrı bir uygulama kabul edilemez. Yangın bölgesine girilmesine izin verilmiyor ama biz şansımızı deneyeceğiz. Bizim amacımız burada yangının söndürülmesine katkıda bulunmak, kamuoyunda varsa kirli bilgiler bu konuda doğru bilgileri yansıtmaya çalışmak. Biz buraya yangının söndürülmesine destek olmaya geldik. Herhangi bir olumsuzluk yaratmaya değil.”