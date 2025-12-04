OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 496 personel alımı başvurusu sona eriyor

OGM personel alımı sonuçları başvurunun son günü dolasıyla merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. Peki, OGM Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR

Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba olduğu için, 496 sözleşmeli personel alımı için başvuruların alınacağı son gün bugün, 4 Aralık 2025 Perşembe günüdür. Başvuru yapacak adayların süre bitiminden önce işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme aşaması nedeniyle, personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmedi. Sonuçlar, resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.