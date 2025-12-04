Habertürk
Habertürk
        OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 496 personel alımı başvurusu sona eriyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 personel alımı yapılıyor. Başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvurusunu tamamlamamış olan vatandaşlar OGM personel alımı ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Peki, Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 13:33 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:33
        OGM 496 personel alımı başvurusu sona eriyor
        OGM personel alımı sonuçları başvurunun son günü dolasıyla merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. Peki, OGM Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR

        Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba olduğu için, 496 sözleşmeli personel alımı için başvuruların alınacağı son gün bugün, 4 Aralık 2025 Perşembe günüdür. Başvuru yapacak adayların süre bitiminden önce işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

        Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

        https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

        OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        OGM başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme aşaması nedeniyle, personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmedi. Sonuçlar, resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

