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Öğreciler için kendini feda etti

Şanlıurfa'da eşya yüklenen kamyonun frenleri boşaldı. Kamyon süratle okula giden öğrencilerin üzerine doğru giderken, durdurmaya çalışan 2 kişi ağır yaralandı. Kamyon bir eve dalarak durdu. 2 kişinin büyük fedakarlığı öğrencileri kurtardı

26.10.2018 - 14:51 | Güncelleme:

Şanlıurfa'da bir evin eşyalarının yüklendiği kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak bir eve daldı. Çok sayıda öğrencinin okula gitmek için geçtiği yolda yaşanan olayda, kamyonu öğrencilere çarpmaması için durdurmaya çalışan 2 kişi kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ev eşyalarını yüklemek için çağrılan nakliye kamyonu, park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti. Eşya yüklemek için üzerine çıkan bir kişiyle birlikte ilerleyen kamyon, okula giden öğrencilerin üzerine doğru gitti.

CANINI HİÇE SAYIP ÖĞRENCİLERİ KURTARDI

Kamyonun hareket ederek çok sayıda öğrencinin üzerine doğru gittiğini gören İsa M. koşarak çocukları kamyonun önünden çekmeye çalıştı. Çocukları kamyonun önünden çeken İsa M. kamyonun çarpması sonucu yan taraftaki 3 katlı bir binanın bahçesine düştü. Bahçe duvarına çarpan kamyon da üzerindeki kişiyle birlikte İsa M.’nin üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bahçesine kamyon devrilen ev sahibi Şeyhmus Toprak, “Komşularımızdan biri evini taşımak için kamyonette yüklüyordu. Kamyonetin nasıl geldiğini tam göremedik. Bir anda yüksek bir patlama gibi ses geldi. Araba çalışmıyordu. Çalışmadan yol aldı. Ev bana ait. Çok şükür bizde bir yaralanma durumu yok” diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 2 saat önce
    Rabbimden acil şifalar diliyorum bu Kahraman Kardeşlerime.
  • Misafir 5 saat önce
    Allah şifa versin işallah kurtulurlar
  • Misafir 10 saat önce
    Eğer vefat ederse şehit olur. Ona göre davranılmalıdır!
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