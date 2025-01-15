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        Haberler Gündem Güncel Öğrenci servisi alev topuna döndü! | Son dakika haberleri

        Öğrenci servisi alev topuna döndü!

        Yalova'da seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı. Alev topuna dönen araçta öğrencilerin olmaması ise büyük bir faciayı önledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:29
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        Öğrenci servisi alev topuna döndü!
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        Yalova Merkez'e bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

        İHA'nın haberine göre serviste öğrencilerin olmaması faciayı önledi. Alınan bilgiye göre, İrfan Karabayır idaresindeki Sugören Muhtarlığı'na ait okul servisi, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

        Sugören Köyü yolunda sürücü aracını yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen Yalova itfaiyesi araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianın meydana gelmesini önledi.

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