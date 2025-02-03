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        Haberler Gündem Öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı

        Öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:54 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:54
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        Öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cerrah Mahallesi'ndeki özel bir ilk ve ortaokuldaki öğrencileri alan Ataman G. (56) idaresindeki servis minibüsü, 'U' dönüşü yapan Nazan T. (45) idaresindeki otomobile yandan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada her iki aracın sürücüleri ile servis minibüsündeki öğrenciler Elif Su T. (10), Mehmet Yusuf A. (12), Nilhan A. (7), Mehmethan G. (8), Zehra A. (8), Elif K. (7), Semih T. (30) ile rehber öğretmen Gizem A. (24) yaralandı.

        Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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