Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek? Ücretsiz internet şartları neler?
Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve 10 GB ücretsiz internet desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelen ücretsiz internet desteği şartları ve tarihi öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 3,6 milyon gencin faydalanması beklenen 10 GB ücretsiz internet desteğine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
Öğrencilere verilmesi planlanan 10 GB ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde sizin hatlarınıza onu e-devlet üzerinden tanımlamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek? Ücretsiz internet şartları neler, kimlere verilecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 10 GB ücretsiz internet desteği şartları...
ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Ancak Bakan Uraloğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere vadettiği 10 gigabaytlık bir internet hediyesinden bahsedeyim. Bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde sizin hatlarınıza onu e-devlet üzerinden tanımlamış olacağız" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık internet desteği sağlanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan internet sesteği hakkında şu sözleri kullanmıştı: "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."