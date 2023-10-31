Haberler Gündem Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek? Ücretsiz internet şartları neler, kimlere verilecek?

Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek? Ücretsiz internet şartları neler? Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve 10 GB ücretsiz internet desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelen ücretsiz internet desteği şartları ve tarihi öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 3,6 milyon gencin faydalanması beklenen 10 GB ücretsiz internet desteğine ilişkin merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 21:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:42 facebook

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Öğrencilere verilmesi planlanan 10 GB ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde sizin hatlarınıza onu e-devlet üzerinden tanımlamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek? Ücretsiz internet şartları neler, kimlere verilecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 10 GB ücretsiz internet desteği şartları...

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ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK? Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak Bakan Uraloğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere vadettiği 10 gigabaytlık bir internet hediyesinden bahsedeyim. Bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde sizin hatlarınıza onu e-devlet üzerinden tanımlamış olacağız" ifadelerini kullandı.