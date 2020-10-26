Öğretmen dizisi dün akşam 7. son bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı 7. son bölüm sonrası 8. bölüm fragmanı da yayınlandı! Peki Öğretmen 7. son bölümde neler oldu? İşte 8. yeni bölüm fragmanı!

ÖĞRETMEN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır. Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir. Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.

ÖĞRETMEN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!