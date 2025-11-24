Öğretmen atama sonuçları bugün açıklanıyor! MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, tören saat kaçta?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Atama töreninin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı öğretmen adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıca sonuçların nereden öğrenileceği de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tören saat kaçta? İşte MEB ile 2025 öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...
Sözleşmeli öğretmen ataması için süreç bugün tamamlanıyor. Belirtilen tarihlerde tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayı, atama sonuçları için gelecek açıklamayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde erişime açılacak. Mesleğe yeni başlayacak öğretmen adayları, öğretmen atama töreninin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde (bugün) gerçekleştirilecek.
Ancak törenin saati hakkında net bir açıklama bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecilerin sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."
15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.
Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
Atama töreninin tamamlanmasının ardından sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih de belli oldu.
Buna göre 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.