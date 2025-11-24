Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tören saat kaçta?

        Öğretmen atama sonuçları bugün açıklanıyor! MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, tören saat kaçta?

        15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Atama töreninin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı öğretmen adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıca sonuçların nereden öğrenileceği de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tören saat kaçta? İşte MEB ile 2025 öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sözleşmeli öğretmen ataması için süreç bugün tamamlanıyor. Belirtilen tarihlerde tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayı, atama sonuçları için gelecek açıklamayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde erişime açılacak. Mesleğe yeni başlayacak öğretmen adayları, öğretmen atama töreninin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

        2

        ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde (bugün) gerçekleştirilecek.

        Ancak törenin saati hakkında net bir açıklama bulunmuyor.

        3

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecilerin sorusuna şu yanıtı vermişti:

        "Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."

        15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

        Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        4

        15 BİN SÖZLEŞMELİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

        Atama töreninin tamamlanmasının ardından sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

        5

        ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.

        ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih de belli oldu.

        Buna göre 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

        7

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!