Sözleşmeli öğretmen ataması için süreç bugün tamamlanıyor. Belirtilen tarihlerde tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayı, atama sonuçları için gelecek açıklamayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde erişime açılacak. Mesleğe yeni başlayacak öğretmen adayları, öğretmen atama töreninin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?