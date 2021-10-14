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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmenden ders ortasında gürültü dayağı! - Haberler
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Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı

Gaziantep'te feci bir olay meydana geldi. Kentin İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle darbedildi. Görüntülerin yansıması üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken, cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı

Öğretmenden ders ortasında gürültü dayağı! - Haberler
Öğretmenden ders ortasında gürültü dayağı!
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İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darbedildi.

İHA'nın haberine göre, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Gaziantep Valiliği de öğretmenin açığa alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

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