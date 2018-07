Yaklaşık 20 bin öğretmen emeklilik dilekçesini vermek için 3600 ek göstergeyi bekliyor. Sadece haziran-temmuz aylarında emekli olabilen öğretmenlerin bu yaz emekli olabilmesi için 3600 ek göstergeyle ilgili yasal düzenlemenin bu hafta yapılması gerekiyor. Öğretmenler, ek gösterge düzenlemesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanan bedelli askerlikle ilgili torba yasa teklifine eklenmesini istiyor. HABERTÜRK TV’ye telefonla bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında müjdesini verdiği ek göstergenin bir an evvel ve hakkaniyetli şekilde çıkartılması gerektiğini söyledi.HABERTÜRK TV bugün, sayıları 2 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecinin bir an önce yasalaşmasını beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeye ilişkin beklentilerini gündeme getirdi. Yaklaşık 20 bin öğretmen, sadece haziran ve temmuz aylarında emekli olabildikleri için ek göstergenin ay sonuna kadar yasalaşması için kampanya yürütüyor. Sosyal medyada konuyla ilgili taleplerini dile getiren öğretmenler, 3600 ek gösterge bu ay çıkmazsa emeklilik kararlarını ertelemek zorunda kalacaklarını belirtiyor.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin Meclis’teki torba yasaya girmesi için AK Parti grubu ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu yetkilileriyle temas halinde olduklarını, düzenlemenin bir an evvel ve hakkaniyetli şekilde çıkartılması gerektiğini ifade etti. Yalçın, hakkaniyetli düzenleme için, konunun paydaşı olarak kendileriyle de istişare edilmesini istedi.







