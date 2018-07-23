ek gösterge
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Öğretmenin gözü ek göstergede

Sadece haziran-temmuz aylarında emekli olabilen öğretmenler, bu yaz emekli olabilmek için 3600 ek göstergeyle ilgili yasal düzenlemeyi bekliyor. Öğretmenler, ek gösterge düzenlemesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanan bedelli askerlikle ilgili torba yasa teklifine eklenmesini istiyor. HABERTÜRK TV’ye telefonla bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında müjdesini verdiği ek göstergenin bir an evvel ve hakkaniyetli şekilde çıkartılması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada konuyla ilgili taleplerini dile getiren öğretmenler, 3600 ek gösterge bu ay çıkmazsa emeklilik kararlarını ertelemek zorunda kalacaklarını belirtiyor

23.07.2018 - 16:08 | Güncelleme:


Yaklaşık 20 bin öğretmen emeklilik dilekçesini vermek için 3600 ek göstergeyi bekliyor. Sadece haziran-temmuz aylarında emekli olabilen öğretmenlerin bu yaz emekli olabilmesi için 3600 ek göstergeyle ilgili yasal düzenlemenin bu hafta yapılması gerekiyor. Öğretmenler, ek gösterge düzenlemesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanan bedelli askerlikle ilgili torba yasa teklifine eklenmesini istiyor. HABERTÜRK TV’ye telefonla bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında müjdesini verdiği ek göstergenin bir an evvel ve hakkaniyetli şekilde çıkartılması gerektiğini söyledi.

2 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

HABERTÜRK TV bugün, sayıları 2 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecinin bir an önce yasalaşmasını beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeye ilişkin beklentilerini gündeme getirdi. Yaklaşık 20 bin öğretmen, sadece haziran ve temmuz aylarında emekli olabildikleri için ek göstergenin ay sonuna kadar yasalaşması için kampanya yürütüyor. Sosyal medyada konuyla ilgili taleplerini dile getiren öğretmenler, 3600 ek gösterge bu ay çıkmazsa emeklilik kararlarını ertelemek zorunda kalacaklarını belirtiyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin Meclis’teki torba yasaya girmesi için AK Parti grubu ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu yetkilileriyle temas halinde olduklarını, düzenlemenin bir an evvel ve hakkaniyetli şekilde çıkartılması gerektiğini ifade etti. Yalçın, hakkaniyetli düzenleme için, konunun paydaşı olarak kendileriyle de istişare edilmesini istedi.

 



 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Bu Konu İle İlgili Haberler
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.