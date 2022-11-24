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Öğretmenler mutlu mu?

Türkiye'de kamuda 975.698, özel kurumlarda 163.975 olmak üzere toplamda 1.139.673 öğretmen bulunuyor. Peki, yurt genelinde günleri coşkuyla kutlanan öğretmenler mutlu mu?

Öğretmenler mutlu mu?
Öğretmenler mutlu mu?
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HABERTURK.COM

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Türkiye'de kamuda 975.698, özel kurumlarda 163.975 olmak üzere toplamda 1.139.673 öğretmen bulunuyor. Peki, yurt genelinde günleri coşkuyla kutlanan öğretmenler mutlu mu?

ÖĞRETMENLİK ÜÇ KARİYER BASAMAĞINA AYRILACAK

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre öğretmenlik, artık "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Buna göre, resmi kurumlarda 531 bin 885, özel kurumlarda 10 bin 171 uzman öğretmen; resmi kurumlarda 70 bin 437, özel kurumlarda 308 başöğretmen ile toplamda 612 bin 801 uzman ve başöğretmen bulunuyor. Statü ile beraber öğretmenlerin maaşları da artıyor.

ÖĞRETMENLER NE KADAR KAZANIYOR?

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11 bin 819 TL, uzman öğretmen 13 bin 161 TL, başöğretmen ise 15 bin 256 TL alacak.

Öte yandan kamuda çalışan öğretmenlerin yüzde 9.8'i sözleşmeli olarak çalışıyor. Sözleşmeli öğretmenler ise 8 bin 500 TL kazanıyor. Mevcut verilerle Türkiye’de çalışan öğretmenler, OECD ülkeleri içinde en çok çalışan ve en düşük maaş alan öğretmenler arasında yer alıyor.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 87.50'SİNİN AY SONUNDA HESABINDA PARA KALMIYOR

Öğretmenler sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesini istediklerini dile getirirken, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi'nin öğretmenlerin mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklentilerini ortaya koymak için "Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu" konulu bir anket gerçekleştirdi.

21 bin 412 eğitim çalışanının katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 87.50’sinin ay sonunda hesabında para kalmadığı belirtildi. Öğretmenlerin yarısından fazlası ekonomik durumunun kötü olduğunu ifade ederken, öğretmenlerin yüzde 38.70’i ekonomik durumlarının orta düzeyde olduğunu, yüzde 2’sinin ise ekonomik durumunun iyi düzeyde olduğu kaydedildi.

ÖĞRETMENLERE GÖRE EN BÜYÜK SORUN...

Öğretmenlerin sorunlarından bir başkası ise yeterli değeri görmedikleri yönünde. Öğretmenlere göre eğitimdeki en büyük sorun öğretmenlerin değer görmemesinden kaynaklanıyor. Yüzde 80.30 bu şekilde düşünürken, daha sonra sırasıyla ücret ve özlük hakları olarak dünyadaki diğer meslektaşlarından daha geri bir noktada olduklarını dile getirdi.

Eğitim-İş tarafından gerçekleştirilen ankete göre öğretmenlerin yüzde 96.7’si maaşının düşüklüğü nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünürken, yüzde 97.5’i ise maaşının yaşam standartlarını karşılayamadığını, yüzde 91’i ise ek iş arama ihtiyacı duyduğunu bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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