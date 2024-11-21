Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı? Öğretmenler Günü'ne özel hediye önerileri

        Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı?

        Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl ülkemizde kasım ayında öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü, birçok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü kutlanmaktadır. Öğrenciler Öğretmenler Günü için hazırlıkların sonuna gelirken, öğretmenlerde ise heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı? İşte Öğretmenler Günü'ne özel hediye önerileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kalırken, öğrencilerin tatlı telaşı başladı. Bu kutlu günde öğretmenine hediye alıp mutlu etmek isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü tarihini gündemine aldı. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu hafta mı? İşte Öğretmenler Günü'ne ilişkin tüm detaylar...

        2

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Öğretmenler Günü her sene 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene Öğretmenler Günü, Salı gününe denk geliyor.

        3

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA TARİHÇESİ

        Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

        4

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL HEDİYE ÖNERİLERİ

        ÇİÇEK

        Özellikle kadın öğretmenlere alınabilecek hediyelerin başında çiçek gelir. Öğretmenlere hediye edilecek olan çiçekler, onların mutlu olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda öğretmeninizin değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenler günü hediyesi için kararsız kalan öğrenciler, çiçek almayı tercih edebilir.

        KİŞİYE ÖZEL KALEM

        Günümüzde çok tercih edilen bir hediye olmasa da, kişiye özel kalemler ile öğretmeninizi sevindirebilirsiniz. Gündelik yaşamda öğretmenler kalemleri sık sık kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmeninize hediye edebileceğiniz kalem ile mutlu edebilirsiniz. Özellikle isim ve soy isim baş harflerini yazdırarak verebileceğiniz kalem hediyesi ile anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.

        CÜZDAN

        Öğretmeninize alacağınız hediyenin günlük hayatta kullanılabilir olmasını istiyorsanız, cüzdan almak iyi bir tercih olabilir. Öğretmene alınacak hediyeler arasında yer alan cüzdan ile, öğretmeninize günlük olarak kullanabileceği ve kullanırken sizi hatırlayacağı bir hediye verebilirsiniz.

        5

        FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ

        Öğretmenlerinizin evinde kullanabileceği hediyelerden olan fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninize güzel bir hediye verebilirsiniz. Evin duvarına asılacak bir fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninizin fotoğraflarını asabileceği bir hediye vermiş olursunuz. Fotoğraf çerçeveleri de türüne ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

        ÇANTA

        Öğretmenler günü hediyeleri araştırmasını yapan öğrenciler için bir diğer seçenek de çantadır. Çanta, hem kadın öğretmenlerin hem de erkek öğretmenlerin kullandığı bir eşyadır. Kadın öğretmenler için hoş görünümlü ve kullanışlı bir kol çantası, erkek öğretmenler için de dosya çantası veya laptop çantası hediyesi vermek oldukça mantıklıdır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk