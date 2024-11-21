Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı?
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl ülkemizde kasım ayında öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü, birçok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü kutlanmaktadır. Öğrenciler Öğretmenler Günü için hazırlıkların sonuna gelirken, öğretmenlerde ise heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı? İşte Öğretmenler Günü'ne özel hediye önerileri...
Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kalırken, öğrencilerin tatlı telaşı başladı. Bu kutlu günde öğretmenine hediye alıp mutlu etmek isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü tarihini gündemine aldı. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu hafta mı? İşte Öğretmenler Günü'ne ilişkin tüm detaylar...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Öğretmenler Günü her sene 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene Öğretmenler Günü, Salı gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA TARİHÇESİ
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL HEDİYE ÖNERİLERİ
ÇİÇEK
Özellikle kadın öğretmenlere alınabilecek hediyelerin başında çiçek gelir. Öğretmenlere hediye edilecek olan çiçekler, onların mutlu olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda öğretmeninizin değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenler günü hediyesi için kararsız kalan öğrenciler, çiçek almayı tercih edebilir.
KİŞİYE ÖZEL KALEM
Günümüzde çok tercih edilen bir hediye olmasa da, kişiye özel kalemler ile öğretmeninizi sevindirebilirsiniz. Gündelik yaşamda öğretmenler kalemleri sık sık kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmeninize hediye edebileceğiniz kalem ile mutlu edebilirsiniz. Özellikle isim ve soy isim baş harflerini yazdırarak verebileceğiniz kalem hediyesi ile anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.
CÜZDAN
Öğretmeninize alacağınız hediyenin günlük hayatta kullanılabilir olmasını istiyorsanız, cüzdan almak iyi bir tercih olabilir. Öğretmene alınacak hediyeler arasında yer alan cüzdan ile, öğretmeninize günlük olarak kullanabileceği ve kullanırken sizi hatırlayacağı bir hediye verebilirsiniz.
FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
Öğretmenlerinizin evinde kullanabileceği hediyelerden olan fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninize güzel bir hediye verebilirsiniz. Evin duvarına asılacak bir fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninizin fotoğraflarını asabileceği bir hediye vermiş olursunuz. Fotoğraf çerçeveleri de türüne ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.
ÇANTA
Öğretmenler günü hediyeleri araştırmasını yapan öğrenciler için bir diğer seçenek de çantadır. Çanta, hem kadın öğretmenlerin hem de erkek öğretmenlerin kullandığı bir eşyadır. Kadın öğretmenler için hoş görünümlü ve kullanışlı bir kol çantası, erkek öğretmenler için de dosya çantası veya laptop çantası hediyesi vermek oldukça mantıklıdır.