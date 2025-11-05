Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etmek ve onları mutlu edecek hediyeler hazırlamak için şimdiden plan yapmaya başlarken, gözler bu anlamlı günün tarihine çevrildi. Türkiye’de, Atatürk’ün "Başöğretmen" ilan edildiği tarihte kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki önemli rolünü bir kez daha hatırlatıyor. Peki, Öğretmenler Günü 2025’te hangi gün kutlanacak? Detaylar haberimizde...