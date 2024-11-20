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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenler Günü şiirleri: 2,3,4 kıtalık en güzel, kısa, uzun, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

        Öğretmenler Günü şiirleri: En güzel, kısa, uzun, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

        Öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kutlama günü olan Öğretmenler Günü için geri sayım sürüyor. Bugünden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 24 Kasım'a özel Öğretmenler Günü şiirleri araştırmaya başladı. Bizde öğrenciler ve sizler için 24 Kasım Öğretmenler gününe özel en anlamlı ve en güzel şiirleri bir araya getirdik. İşte, anlamlı ve en güzel Öğretmenler Günü şiirleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:51
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        1

        Öğretmenler Günü şiirleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. 24 Kasım 2024 Öğretmenler Günü'ne az bir süre kaldı. 1981 yılından itibaren 24 Kasım tarihinde öğretmenlik mesleğini onurlandırmak adına kutlanan Öğretmenler Günü'nde öğrenciler 2, 3 ve 4 kıtalık şiirleri okuyarak günün anlam ve önemini büyük bir coşku ile dile getiriyor. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

        2

        SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

        Sevgisinin sonu yok,

        Kalbinin şefkati çok,

        Gönlü büyük, gözü tok,

        Sevgili öğretmenim.

        Bilgisi ışık saçar,

        Sözleri gönül açar,

        Ruhum sevinçen uçar,

        Sevgili öğretmenim.

        Bekliyoruz yolunu,

        Sardık sağla solunu,

        Uzat bize kolunu

        Sevgili öğretmenim.

        Toplandık dizi, dizi,

        Sev, okşa hepimizi,

        Sensin okutan bizi,

        Sevgili öğretmenim.

        Doğru yol gösterirsin,

        Okutur, eğitirsin,

        Bize bilgi verirsin,

        Sevgili öğretmenim.

        Seni candan severiz,

        Saygı duyar överiz,

        Ellerinden öperiz,

        Sevgili öğretmenim!..

        3

        BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

        Birçok şeyler öğrettin,

        Yaramazlıklarıma sabrettin,

        Hatalarımı düzelttin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        Sen bir gül gibisin,

        Bize hep gülümsersin,

        Bilirim bizi seversin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        Atatürk’ü översin,

        Onu örnek alın dersin,

        En iyi olmamızı istersin,

        Benim Canım Öğretmenim.

        Birbirinizi sevin dersin,

        Hepimizi seversin,

        Barışın güzel olduğunu söylersin,

        Benim Canım Öğretmenim

        4

        BEN BİR ÖĞRETMENİM

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

        Kini, öfkeyi nefreti değil.

        Ben bir öğretmenim

        Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

        Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

        Ben bir öğretmenim

        Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

        Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

        Öğretirim çocuklarıma.

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

        Ve bu güzel çiçeklere

        Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.

        Ben bir öğretmenim

        Ve öğretirim çocuklarıma

        Ülküm vatanı yüceltmektir.

        Ben bir öğretmenim

        Çiçektir diyemem çocuklarıma

        Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

        Ve öğreteceğim çocuklarıma

        İyilikten güzellikten yana ne varsa.

        5

        ANA GİBİ, BABA GİBİ

        Öğretmenim bilir misin

        Seni nasıl sevdiğimi?

        Sorsan bana nerde yerin

        Gösteririm ben kalbimi

        Ana değil, ana gibi;

        Baba değil, baba gibi

        Öğretmenim ben de sevgin

        Can içinde bir can gibi...

        6

        ÖĞRETMENİME

        Kalem, silgi, defter

        Sen yoksan neye yarar.

        Küçücük parmaklarım,

        Nasıl harfleri arar.

        Senden hiç ayrılamam,

        Ailem gibisin benim.

        Öğretmenler gününde,

        Çokça öpülsün ellerin.

        7

        ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

        Benim Canım Öğretmenim

        Öğrenci bir fidandır,

        Öğretmen yağmur.

        Azıcık ıslatsa

        Büyüyüp ağaç olur.

        Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

        Öğrenciye okumayı öğreten.

        Eli kalem tutmazken

        Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

        8

        BAŞÖĞRETMEN

        Atatürk benim,

        Başöğretmenim,

        Ne öğrendimse,

        Ondan öğrendim.

        Yenilikleri,

        Hep o düşünmüş,

        Milleti için,

        Ağlamış, gülmüş.

        Çocuk kalbimle,

        İlk onu sevdim,

        Atatürk benim,

        Başöğretmenim.

        Tarık Orhan

        9

        KÖY ÖĞRETMENLERİ

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

        Kini, öfkeyi nefreti değil.Ben bir öğretmenim

        Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

        Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.Ben bir öğretmenim

        Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

        Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

        Öğretirim çocuklarıma.

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

        Ve bu güzel çiçeklere

        Cumhuriyeti kuran Atatürk"ü öğretirim.

        Ben bir öğretmenim

        Ve öğretirim çocuklarıma

        Ülküm vatanı yüceltmektir.

        Ben bir öğretmenim

        Çiçektir diyemem çocuklarıma

        Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

        Ve öğreteceğim çocuklarıma

        İyilikten güzellikten yana ne varsa.

        Ahmet YÜCEL 25 Aralık 1998

        10

        ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

        Benim Canım Öğretmenim

        Öğrenci bir fidandır,

        Öğretmen yağmur.

        Azıcık ıslatsa

        Büyüyüp ağaç olur.

        Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

        Öğrenciye okumayı öğreten.

        Eli kalem tutmazken

        Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

        11

        ÖĞRETMENİM

        Güler yüzlü öğretmenim,

        Bir tanesin, canım benim.

        Masallarla bilmeceler,

        Anlatırsın neler neler...

        Kalemimi tutamazken

        Kitabımı açamazken

        Bir de baktım yazıyorum,

        Sular gibi okuyorum.

        Çalışıp iyi olmayı,

        Koşup el ele vermeyi,

        Bu güzel yurdu sevmeyi

        Sen öğrettin öğretmenim.

        Bizde pek çok emeğin var,

        İçimizde çok yerin var

        Yetiştirdin hepimizi,

        Ver öpelim elinizi

        Süleyman KARAGÖZ

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