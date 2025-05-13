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        Haberler Gündem Güncel Öğretmenler kaza yaptı! 28 yaralı! | Son dakika haberleri

        Öğretmenler kaza yaptı! 28 yaralı!

        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan 2 minibüs çarpıştı. Kazada 28 kişinin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:47
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        Öğretmenler kaza yaptı! 28 yaralı!
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre M.S. yönetimindeki servis minibüsü, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki servis minibüsü önündeki araca çarptı.

        SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öğretmenlerin bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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