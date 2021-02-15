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Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Bakan Selçuk açıkladı

Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? Sorusu merak konusu oldu. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac aşısında 65 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasıyla sıra öğretmenlere geliyor. Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerin ne zaman aşılancağını açıkladı. Peki, Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman vurulacak? İşte açıklanan tarih

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk öğretmenlere yapılacak korona virüs aşısı hakkında da konuştu. Peki, Öğretmenlere aşı ne zaman vurulacak? İşte açıklanan tarih...

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.

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