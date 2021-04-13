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Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Ziya Selçuk açıkladı: Öğretmenler aşı oldu mu, ne zaman olacak?

Covid-19 salgını kapsamında aylarca kapalı olan okullar açıldı, öğrenciler yüz yüze eğitime geri döndü. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gündeme gelen "Öğretmenler ne zaman aşılanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili merak edilenleri açıkladı. Öğretmenler aşı oldu mu, ne zaman olacak?

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Ziya Selçuk açıkladı: Öğretmenler aşı oldu mu, ne zaman olacak?

Koronavirüsle mücadelede aşı süreci hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı öncelik sıralamasına göre öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı merak ediliyordu. Yüz yüze eğitimle birlikte sık sık gündeme gelen Öğretmenler ne zaman aşı olacak? sorusuna Bakan Selçuk2tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, Habertürk TV'de katıldığı bir programda öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili konuştu. İşte öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili merak edilenler...

ÖĞRETMENLER AŞI OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" demişti.

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, MEB tarafından tanımlanan bir milyon 259 bin öğretmenin koronavirüs geçirenler hariç %10'unun aşılandığını söyledi. Köy okulu öğretmenlerinin öncelikli olduğunu söyleyen Ziya Selçuk aşılamaların peyderpey devam ettiğini önümüzdeki günlerde de 125 bin öğretmenin daha aşılanacağının altını çizdi.

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