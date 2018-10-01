Öğretmenlik Bursu sonuçları az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk beş tercihini belirlediği bölümlere yapan üniversite öğrenci adayları için burs sonuçlarını açıkladı. Öğretmenlik bursu alanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK bursu alamayacaklar.

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ÖĞRETMENLİK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilimleri veya Fen ve Teknoloji Öğretmenliği alanlarında ilk beş tercihi bulunan adaylar için MEB öğretmenlik bursu alabilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak, 1995 ve Sonraki Yıllarda Doğanlar (22 Yaşını Geçmemiş Olmak), Sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak gerekiyordu.YKS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa kesin kaydını yaptırmış olmak gerekiyordu.

Burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç tutuldu.

Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak, ÖSYM tarafından yapılan puan sıralamasında kayıt yaptırdığı program için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmek gerekiyor.

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