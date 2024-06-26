TRT Haber'in haberine göre, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmaksızın 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Kanun ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamaları bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenleme amaçlanıyor.