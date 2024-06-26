Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 taslağı nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği ne?

        Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

        Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu kapsamda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 taslağı nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 17:56 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu. Bu gelişme sonrasında sorgulamalar tekrar artış gösterdi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 taslağı nedir, içeriğinde neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

        2

        TRT Haber'in haberine göre, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

        Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmaksızın 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

        Kanun ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamaları bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenleme amaçlanıyor.

        3

        CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILACAK

        Cumhuriyet tarihinde ilk olarak öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Tehdit suçunda ise 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza uygulanacak.

        4

        HAPİS CEZALARI ERTELENMEYECEK

        Öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezası ertelenmeyecek.

        5

        ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİ DE KAPSAYACAK

        Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsayacak. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler; uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kapsayacak.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!