Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu kapsamda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 taslağı nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu. Bu gelişme sonrasında sorgulamalar tekrar artış gösterdi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 taslağı nedir, içeriğinde neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
TRT Haber'in haberine göre, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.
Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmaksızın 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.
Kanun ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamaları bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenleme amaçlanıyor.
CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILACAK
Cumhuriyet tarihinde ilk olarak öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Tehdit suçunda ise 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza uygulanacak.
HAPİS CEZALARI ERTELENMEYECEK
Öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezası ertelenmeyecek.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİ DE KAPSAYACAK
Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsayacak. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler; uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kapsayacak.