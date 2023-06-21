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Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'dan kaçamak cevaplar: Sadece arkadaşız

Yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, Nişantaşı'ndaydı. Engin, "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" derken, Alişan ise, "Arkadaşlar sadece arkadaşız" açıklamasını yaptı

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  • Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'dan kaçamak cevaplar: Sadece arkadaşız - Magazin haberleri

    Oyuncu Miray Daner ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Oğulcan Engin'in adı ayrılığın ardından İlayda Alişan ile anılıyordu. Hatta ikilinin daha önce bir mekanda birlikte eğlenirken görüldüğü konuşuluyordu.

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Söylentilerin ardından 'aşk' iddialarını yalanlayan çift, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
  • Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'dan kaçamak cevaplar: Sadece arkadaşız - Magazin haberleri

    "ÖZEL HAYATLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

    Birlikte bir etkinliğe katılan Engin ile Alişan, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkış yaptı.

    Oğulcan Engin, muhabirlerin sorularına, "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" yanıtını vermekle yetinerek hızlıca oradan uzaklaştı.
  • Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'dan kaçamak cevaplar: Sadece arkadaşız - Magazin haberleri

    "SADECE ARKADAŞIZ"

    Engin'den yaklaşık 30 dakika sonra mekandan çıkan İlayda Alişan ise, "Arkadaşlar sadece arkadaşız. Setten çıktım, geldim. Çok yorgunum. Daha sonra konuşalım" açıklamasını yaptı.

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