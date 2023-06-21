Oyuncu Miray Daner ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Oğulcan Engin'in adı ayrılığın ardından İlayda Alişan ile anılıyordu. Hatta ikilinin daha önce bir mekanda birlikte eğlenirken görüldüğü konuşuluyordu.



Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Söylentilerin ardından 'aşk' iddialarını yalanlayan çift, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.