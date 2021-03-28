Oğulcan Engin, özel hayatı ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte çalışan Oğulcan Engin bir dönem babası gibi futbol oynamıştır. Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990'da Ankara'da Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Futbolu dışında özel hayatıyla da dikkat çeken Engin, 2009 yazında Bebek'te arabasının aynasıyla çarptığı İtalyan gençle kavga ederek, gazetelere çıkmıştı. Yine aynı yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında da oynadı.

1999 yılında 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında lisansını aldı.

Beşiktaş A2

Oğulcan, 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2 takımında görev yaptı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı.

23 Ağustos 2008 tarihinde çapraz bağlarından ameliyat olan Oğulcan'in 4 ay futbol sahalarından uzak kalacağı belirtildi.

Kasımpaşa SK

Sakatlığı yüzünden uzun süre futboldan uzak kalan Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılının Ocak ayında bedelsiz olarak Kasımpaşa SK takımına transfer olmuştur.

2010-11 sezonunda Kasımpaşa'nın A2 takımında forma giydi. 15 Mayıs 2011'de ilk Süper Lig maçına çıktı. Bursaspor ile oynanan maçta 68. dakikada Şahin Aygüneş'in yerine oyuna girdi. Bir hafta sonra Eskişehirspor karşısında 90 dakika forma giydi. Sezon sonunda sözleşmesi karşılıklı sona erdirildi. Engin, futbola devam etmedi.

Millî takım kariyeri

Türkiye U-17

2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giymeyi başarmıştır.

Türkiye U-18

2008'deki Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 millî takım formasını giymiştir.