Oğuz Aydın: Hocamız bizi çok iyi hazırladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yı 4-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, galibiyeti değerlendirdi.

"İLK YARIDA MAÇI BİTİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. Maça gelirsek, takım olarak ilk yarı çok iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda maçı bitirdik. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi ama önemli olan sonuç ve galibiyet aldık." dedi.