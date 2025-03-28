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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Oğuz Aydın: Hocamız bizi çok iyi hazırladı - Fenerbahçe Haberleri

        Oğuz Aydın: Hocamız bizi çok iyi hazırladı

        Fenerbahçe'nin formda oyuncularından Oğuz Aydın, 4-2 kazandıkları Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:02
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        "Hocamız bizi çok iyi hazırladı"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yı 4-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, galibiyeti değerlendirdi.

        "İLK YARIDA MAÇI BİTİRDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. Maça gelirsek, takım olarak ilk yarı çok iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda maçı bitirdik. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi ama önemli olan sonuç ve galibiyet aldık." dedi.

        "HOCAMIZ BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI"

        Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarını belirten genç oyuncu "Maça iyi hazırlandık taktik olarak, hocamız bizi çok iyi hazırladı. Bu da sahaya yansıdı ve güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

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