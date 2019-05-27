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Oğuz Haksever kimdir, kaç yaşında ve nereli? NTV Spikeri Oğuz Haksever'in hayatı ve kariyeri

Oğuz Haksever kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. NTV kanalında spikerlik ve sunuculuk yapan Oğuz Haksever, gündem konusu oldu. İşte Oğuz Haksever'in hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

Oğuz Haksever

Oğuz Haksever günün en çok araştırılanları arasından yer alıyor. Birçok çeşitli kanalda ve gazetede çalışan Oğuz Haksever, spikerlik, muhabirlik, sunuculuk gibi görevlerde bulundu. Peki, Oğuz Haksever kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR?

Oğuz Haksever, (d. 20 Mart 1957, Gaziantep),Türk haber sunucusu, muhabir, editör ve televizyon yapımcısıdır.

EĞİTİMİ

1974 yılında Çankaya Lisesi'ni bitirdi. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İngilizce dil eğitimi için Teksas A&M Üniversitesi'nin İngiliz Dili Enstitüsü'nde okudu.

KARİYERİ

Türkiye'ye döndükten sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başladı. Show TV, Kanal 6 ve atv Haber Merkezleri'nde çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Televizyon Haberciliği ve Küreselleşmede Televizyon Haberciliği dersi veriyor.

Haksever; 11 Haziran 2013'te NTV kanalındaki bir programda Gezi eylemlerini savunan Fatmagül Berktay’ın sözünü kesip, sesini yükselterek ayağa kalktı. Ertesi gün bir kısım protestocular, NTV binası önünde ikinci bir gösteri yaparak olayı protesto ederek, Oğuz Haksever'in istifasını talep ettiler. 15 Temmuz Darbe girişiminde başta NTV'nin darbecilerden yana olduğu, ama Haksever'in "Yanlış ata oynuyorsunuz" dediği iddia edilse de, kendisi bu haberi yalanladı. Sunduğu "O An" isimli fotoğraf okumaları ile Türkiye'de bir ilke imza attı.

Annesinin adı Asiye, babasının adı Sabri'dir. Annesi Ardeşenli, babası Gaziantepli'dir. Kardeşleri Yıldız ve Cengiz'dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖDÜLLERİ

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödül yarışmalarında 2 özel ödül, 1 mansiyon ödülü ve 1 En İyi Televizyon Programı dalında 1 Gazetecilik Başarı Ödülü
- Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mahmut Tali Öngören Televizyon Programı Ödülü (2004)
- Türk Dil Kurumu’nun ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun oluşturduğu jüriler tarafından “Türkçeyi En İyi Kullanan Yayıncı" olarak seçildi (2003 ve 2009 yıllarında)
- İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nin 10. Kristal Lale ödüllerinde Basın-Medya dalında ödül (2015)
- Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından "Yılın Haber Spikeri" seçildi. (2016)

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