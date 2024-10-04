Oğuzhan genç yazdı: Olmayınca olmuyor ama...

Beşiktaş, deplasmandaki farklı Ajax yenilgisinin ardından Eintracht Frankfurt karşısında evinde ilk Avrupa galibiyetinin peşindeydi. Kadrodaki en büyük sürpriz sakatlık yaşayan Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nun 11'de başlamasaydı.

Taraftarının desteğiyle Beşiktaş iyi başlamış gözükse de 10 maçtır takımın kesintisiz en iyilerinden olan Gabriel Paulista'nın tecrübesine yakışmayan bir penaltıyla geri düştü Beşiktaş. Hemen peşine savunmanın uykuya dalmasıyla ve Paulista'nın ofsaytı da bozmasıyla fark ikiye çıktı.

İkinci yarı sakin başlasa da sonrasında Beşiktaş, zaman zaman baskı kurmaya başladı. Ancak Kaua Santos adeta kariyerinin maçını oynadı. Gol bir türlü gelmezken 82. dakikada Knauff farkı üçe çıkardı. 10 isabetli şutta birkaçı inanılmaz 10 kurtarış yapan Santos, uzatmalarda Masuaku'nun kaleye giden ortasında hata yaparak topu sonunda filelerinde gördü ama artık iş işten de çoktan geçmişti.

Maç daha 22. dakikada bitti derken farklı bir mücadele başladı. Başrollerinde Beşiktaş ve Frankfurt'un genç kalecisi Kaua Santos vardı. 27. dakikada Immobile'nin penaltısını kurtaran Kaua Santos, 37'de ise Rafa Silva'nın vuruşunu çeldi, top sonrasında direkten döndü.

Beşiktaş'ın performansı, kaleci Kaua Santos'un da etkisiyle skoru hak etmemiş gibi gözükse de Avrupa Ligi'nde ilk iki maç puansız geçildi. Bu iki maçta yenilen 7 gol de cabası. Artık Avrupa Ligi'ndeki yeni lig formatını da düşününce puanın yani sıra averajın da önemi belli.

Beşiktaş'ta son bölümde Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'nin ıslıklanması gecenin göze çarpan bir diğer detayıydı. Geçen sezon sık sık yaşanan bu durumun iyi başlanan sezonda daha ilk iç saha yenilgisinde tekrarlanması dikkat çekti.