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        Oğuzhan Koç: Bilmiyorum ki

        Önceki gün Levent'te görüntülenen Oğuzhan Koç, muhabirlerin sorularına cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:45
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        "Bilmiyorum ki"
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Oğuzhan Koç, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "İzmir'de konserim var, oraya doğru yola çıkacağım şimdi, olaysız ve hep bir ağızdan şarkılarımı söyleyebileceğimiz bir gün olmasını diliyorum." dedi.

        Muhabirlerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Oğuzhan Koç; "Bilmiyorum ki.. Çok mu yüksekmiş? Ne güzel, maşallah … Allah arttırsın" diye konuştu.

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        #Oğuzhan Koç
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