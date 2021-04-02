"DEMET'İN DE, OYUNCULUĞUNUN DA HASTASIYIM"

Sevgilisi Demet Özdemir'e övgüler yağdıran Oğuzhan Koç, "Demet'in de, oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur" açıklamasını yaptı.