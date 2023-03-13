Oğuzhan Koç: Panikle alınan kararları çok sevmem

"MÜZİK ÇOK İYİ BİR REHABİLİTASYON ARACI"



Oğuzhan Koç, "Arkadaşlarım ile yemek yedim. Küçük bir iş yemeğiydi yani. Artık bundan sonrasının planlamasını yapıyorduk. Tadımız yerine gelirse şarkı çıkarmak istiyoruz. Güzel de bir film yapacağız ama biraz ülkenin nabzı ile ilgili aslında. Müzik bu durumlarda ilk yasaklanan şey oluyor. Çok katılmıyorum bu duruma aslında. Müzik çok iyi bir rehabilitasyon aracı" şeklinde konuştu.