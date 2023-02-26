Oğuzhan Koç'tan eşi Demet Özdemir'e duygusal kutlama

"HEM AİLEMİZ HEM DE ÜLKEMİZİN MUTLU GÜNLERİ İÇİN DUA EDİYORUM"

Oğuzhan Koç, eşi Demet Özdemir ile çekilen bu karesini "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü... İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum" notuyla yayınladı.