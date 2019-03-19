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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Eser Yenerler, "Kaç saattir buradasınız, kusura bakmayın sizi beklettik ama size güzel bir haber vereyim. Nisan ayının başı kızı isteyeceğiz. Veririlerse bu yaz İstanbul’da düğünümüz var" diye açıklama yaptı.