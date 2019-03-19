Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz

Giriş: 19.03.2019 - 07:33 | Güncelleme:  

Eser Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız, Oğuzhan Koç ve sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile önceki akşam bir balıkçıda bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat oturan çiftler, çıkışta kendilerine sorulan soruları yanıtladı

  • 1Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Eser Yenerler, "Kaç saattir buradasınız, kusura bakmayın sizi beklettik ama size güzel bir haber vereyim. Nisan ayının başı kızı isteyeceğiz. Veririlerse bu yaz İstanbul’da düğünümüz var" diye açıklama yaptı.

  • 2Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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    "GÜZEL YÜZÜĞÜMLE DÜĞÜNÜ BEKLİYORUM"

    Berfu Yıldız, ise "Çok heyecanlıyız. Güzel yüzüğümle düğünü bekliyorum" şeklinde konuşurken Oğuzhan ve Yağmur çifti, yakın arkadaşlarını tebrik etti.

  • 3Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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    "ÇEYREK ALTINIM HAZIR"

    "Benim mendilim hazır, çeyrek altınım hazır. Halay çekmeye gideceğiz. Düğünde sahneye çıkacağım" yorumundan sonra çiftler, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

  • 4Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 5Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 6Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 8Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 9Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 10Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 11Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 12Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 13Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 14Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 15Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 16Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 17Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 18Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 19Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 20Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 21Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 22Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 23Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 24Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 25Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
    25|31
  • 26Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 27Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
    27|31
  • 28Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
    28|31
  • 29Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 30Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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  • 31Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti: Eser ile Berfu'nun düğününde halay çekeceğiz - Magazin haberleri
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