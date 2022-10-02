Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oğuzhan Özyakup, yeni takımı Fortuna Sittard ile yola devam edecek. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

ABONE OL
  • Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

    Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollandalı takım Fortuna Sittard ile  1,5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...
  • Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

    OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

    Oğuzhan Özyakup, 23 Eylül 1992 tarihinde Hollanda Zaandam şehrinde dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan sporcu futbola Hollanda’da yerel takım AZ Youth takımı ile başladı. 

     
  • Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

    Daha sora AZ Alkmaar U17 takımına girdi. 2008 yılında ise Arsenal U18 altyapısına transfer oldu. 2012 yılında; Arsenal U21'deyken Beşiktaş takımına transfer oldu. 2012 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan Özyakup ayrıca takımı kaptanı. 
  • Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

    Hollanda U17 Milli takım formasını 15 kez giyen 5 gol atmış olan sporcu, U19 formasını ise 9 kez giyerek 2 gol attı. Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımıyla birlikte 2009 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda final oynadı.

    14 Ağustos 2012'de Türkiye U21 Milli Takım formasını giymeye başladı ve toplam 6 karşılaşmada 3 gol attı.
  • Oğuzhan Özyakup kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

    Özyakup, 2013 yılınd Türkiye A Milli takım kadrosuna seçildi. Günümüze kadar toplam 37 kez Türkiye A Milli takım formasını giymiş 1 gol attı.

    Özyakup'un boyu 1.80 metre boyunca ve 75 kilo.  ofansif orta saha oyuncusu olan futbolcu şu anda 30 yaşında.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.