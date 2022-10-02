Daha sora AZ Alkmaar U17 takımına girdi. 2008 yılında ise Arsenal U18 altyapısına transfer oldu. 2012 yılında; Arsenal U21'deyken Beşiktaş takımına transfer oldu. 2012 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan Özyakup ayrıca takımı kaptanı.