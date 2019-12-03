Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

15 Temmuz gecesi Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci General Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, darbe girişiminin ardından pek çok olay ile gündeme geldi. Bu olaylar; hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yer aldı.

“DARBE GİRİŞİMİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU”

Buna göre, darbe girişiminin başarıya ulaşması için görev yeri Silopi'den Ankara'ya dikkat çekmeden isteyen Semih Terzi'nin eşini 13 Temmuz'da arayarak, "Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşini ara, annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle" dedi. Nazire Terzi'nin de eşinin isteğini yerine getirdi. Bu durumun Nazire Terzi ile kocasının darbe girişimini bir hafta kadar öncesinden bildiklerini gösterdiği ifade edildi. Cuntacı General Semih Terzi'nin, darbe girişiminin olduğu gece "Threema" isimli şifreli haberleşme programı üzerinden eşini güvenlik konusunda uyardığı belirtildi. Bu yazışmaların da Nazire Terzi’nin darbe girişimini önceden bildiğini gösterdiği ifade edildi.

NOTERDE BIÇAKLA KOVALANDI

Nazire Terzi'nin adı tutuklanmadan kısa bir süre önce, mal varlığını satabilmek için vekalet çıkarmak amacıyla gittiği noterde başkatip tarafından bıçakla kovalanmasına dair görüntülerle de gündeme geldi.

GATA’DA YAKALANDI

Terzi'nin, doktor kıyafetiyle 23 Temmuz'da GATA acil servisine gidip, "Asos" isimli program yüklü bilgisayarı kimseye haber vermeden izinsiz kullandı. İddiaya göre, bu sırada eşinin ölüm saatini değiştirmeye çalışıyordu. Bu sırada görevli personelce fark edilip yakalandı. Nazire Terzi buradan hastane morguna giderek, görevlilere Semih Terzi'nin cenazesini görmek istediğini söyledi. Ancak kendisine izin verilmedi.

18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tüm bu eylemleri sonrası tutuklanan Terzi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Ankara 13, Ağır Ceza Mahkemesi, suçlamaları kabul etmeyen Terzi’nin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasını karar verdi.

GÖREVE İADE İSTEDİ

KHK ile, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede yaptığı doktorluktan da ihraç edilen Nazire Terzi, FETÖ ile irtibatı olmadığını öne sürerek, görevine iadesi talebiyle OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

KOMİSYON RET KARARI VERDİ

O talebi, OHAL Komisyonu tarafından reddedildi. Kararda, Nazire Terzi hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararında yer alan tespitlere vurgu yapıldı. Cuntacı General Semih Terzi'nin, darbe girişiminin olduğu gece "Threema" isimli şifreli haberleşme programı üzerinden eşini güvenlik konusunda uyardığı belirtildi. Bu yazışmaların da Nazire Terzi’nin darbe girişimini önceden bildiğini gösterdiği ifade edildi.

“FETÖ İLE İRTİBATI VAR”

Ohal Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin, Nazire Terzi’nin FETÖ ile irtibatını net olarak ortaya koyduğu, bu nedenle de başvurunun reddine karar verildiği kaydedildi.